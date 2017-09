Guardiola: Fantastisch begin, maar niet meer dan dat

,,Het is een fantastisch begin, maar ook niet meer dan dat'', zo sprak de Spaanse oefenmeester. ,,Als we echt mee willen gaat tellen in de Champions League zullen we veel meer van dit soort prestaties moeten leveren.''

Vorig seizoen won City in de hoogste Europese klasse niet één uitwedstrijd. En dat speelde mee. ,,We hebben daar binnen de selectie veel over gesproken'', zei Guardiola. ,,Het is belangrijk dat we nu wél in staat waren met de goede intensiteit en offensieve kracht op vreemde bodem te spelen. Dat is zeer goed voor het zelfvertrouwen. Maar om definitief af te rekenen met dit complex zullen we dit niveau vaker buiten ons eigen stadion moeten halen.''