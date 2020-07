Guardiola haalt zijn gram, Mourinho en Klopp boos: ‘Een ramp, schandalig’

Man City werd onlangs voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal, omdat het de regels van het Financial Fair Play zou hebben overtreden. De club ging echter in beroep bij het CAS en kreeg maandag gelijk: het sporttribunaal draaide de beslissing terug. Zodoende mag City komend seizoen toch uitkomen in de Champions League. Wel moeten The Citizens een boete van 10 miljoen euro betalen, omdat ze te weinig medewerking zouden hebben verleend aan het onderzoek. De oorspronkelijke boete was 30 miljoen.

Hoe dan ook: Mourinho is absoluut niet te spreken over de gang van zaken. ,,Deze beslissing is linksom of rechtsom een schande", zo sprak hij dinsdag tijdens een persconferentie. ,,Als City onschuldig is, dan is het een schande dat ze een boete van een paar miljoen krijgen. Want als je niet schuldig bent, dan mag je niet gestraft worden. En als ze wél schuldig zouden zijn, dan moeten ze worden uitgesloten van Europees voetbal. Dus ook in dat geval is de beslissing schandalig, een ramp.”

De Portugees benadrukt dat hij er niet op uit is om City een trap na te geven. ,,Ik zeg niet dat ze schuldig zijn, wie ben ik om dat te zeggen? Ik zeg alleen: als je onschuldig zou zijn, dan betaal je niet. Nog geen pond. Ik weet dat geld voor City geen probleem is, maar het gaat om het principe. Mijn kritiek is dus niet gericht op de club, maar op degenen die deze beslissing hebben genomen.”

Beschadigd

Ook Klopp vindt het allemaal maar vreemd. ,,Ik ben blij dat City gewoon in de Champions League mag spelen, maar in mijn ogen was gisteren geen goede dag voor het voetbal, als ik eerlijk ben", aldus de manager van Liverpool. ,,Financial Fair Play is iets goeds. Het is bedacht zodat clubs niet te veel uitgeven, dus ik hoop dat die regels blijven. Want anders kunnen rijke mensen of rijke landen doen wat ze willen. Dat zou leiden tot een soort World Super League, met maar tien clubs.”

Man City-manager Pep Guardiola sprak - logischerwijs - van gerechtigheid. ,,Ik ben enorm blij met de beslissing van het CAS. Het laat zien dat alles wat werd geroepen over de club, niet waar is. We zijn niet geschorst, omdat we ons aan de regels van Financial Fair Play hebben gehouden. Ik weet dat het voor eliteclubs als Manchester United, Liverpool en Arsenal vervelend is dat wij er zijn. Maar we hebben het verdiend om in de top te staan. Ik zou zeggen: jongens, accepteer het.”

Hij denkt overigens niet dat dit het einde van de kritiek is. ,,Veel mensen fluisterden de afgelopen jaren over ons. Ik zou zeggen: kijk ons aan, zeg het recht in ons gezicht, ga het veld op en probeer ons daar te verslaan. Als ze van ons winnen, dan feliciteren we ze. Dat is sport. Maar ze hebben op het veld verloren. Wij mogen volgend seizoen weer de Champions League in omdat we niets verkeerd hebben gedaan.”