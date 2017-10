Guardiola klaagt over bal: 'Met zo'n ding kun je nooit scoren'

In de Carabao Cup, het tweede bekertoernooi in Engeland, wordt met een bal van het merk Mitra gespeeld. ,,Deze bal was onacceptabel voor een topcompetitie", zei Guardiola. ,,Hij is te licht en vliegt alle kanten op, een waardeloze bal. Het is onmogelijk om te scoren met dat ding, en ik kan het nu wel zeggen omdat we gewonnen hebben." City versloeg Wolves pas na strafschoppen.



,,Ik zoek niet naar excuses. Al mijn spelers zeiden het: wat is dit voor ding?", foeterde de Spanjaard. ,,Het spijt me, Carabao Cup, maar dit is geen bal voor een serieuze competitie. Het draait om marketing, geld, ik snap het. Maar dit is niet acceptabel, geen gewicht, waardeloos. Iedereen klaagt erover."



Zijn collega Nuno Espirito Santo bij Wolverhampton wond zich minder op over het leer. ,,Ik kan moeilijk vergelijken. Wij spelen in de competitie ook met deze bal. Alleen de kleur is anders."



Het is niet voor het eerst dat de Carabao Cup negatief in het nieuws komt. De loting van de voormalige League Cup vond plaats in Bangkok en Peking, waar van alles misging.