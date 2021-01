Guardiola later met voetbalpensioen dan gedacht: ‘Eerst wilde ik vroeg stoppen’

De Catalaan ging vrijwel direct na zijn spelerscarrière door als trainer. Guardiola begon in 2007 bij Barcelona B en maakte een jaar later promotie naar de Catalaanse hoofdmacht, waarmee hij in vier jaar tijd veertien prijzen pakte, waaronder drie landstitels en twee keer de eindzege in de Champions League. Na een sabbatical van een jaar ging Guardiola in 2013 aan de slag bij Bayern München, met zeven prijzen in drie jaar als resultaat. Sinds 2016 werkt de Spanjaard bij Manchester City, waarmee hij vooralsnog acht trofeeën veroverde.