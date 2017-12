Guardiola: niet City, maar team van Messi favoriet voor CL

De Spaanse trainer ziet een oude liefde van hem als voornaamste titelkandidaat in het belangrijkste Europese clubtoernooi. ,,Waar speelt Lionel Messi?'', zo reageerde Guardiola toen hij na de winst op Newcastle United (0-1) de vraag kreeg of zijn ploeg de favoriet voor de Champions League is. ,,Bij FC Barcelona'', antwoordde de journalist. ,,Dan zijn zij de favoriet'', aldus de Catalaan, die als trainer van Barcelona talloze successen vierde met Messi in de ploeg.



Manchester City boekte in Newcastle de achttiende overwinning op rij in de Premier League. De thuisploeg groef zich op het eigen St. James' Park helemaal in en gunde City de bal, maar toch vond de sterrenploeg van Guardiola weer een gaatje via Raheem Sterling (0-1). ,,Het is lastig als de tegenstander niet wil voetballen'', zei Guardiola. ,,Maar dat is ook hun goed recht.''



Bekijk hieronder de samenvatting van Newcastle United - Manchester City.