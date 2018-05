Guardiola op de schouders bij kampioensfeest Manchester City

Met aanvallend en frivool voetbal haalde Manchester City dit seizoen de vijfde landstitel in de clubhistorie binnen. Ook tegen Huddersfield Town was de ploeg van Pep Guardiola weer de bovenliggende partij (76% balbezit), maar tot doelpunten leidde dit niet. Voor Huddersfield Town was het punt erg belangrijk in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Terence Kongolo en Rajiv van La Parra staat nu op een zestiende plaats in de Premier League met 36 punten. Dat zijn er drie meer dan Swansea City en Southampton, die het komende dinsdag tegen elkaar opnemen.