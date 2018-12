Guardiola: Op dit moment zijn Liverpool en Tottenham beter

,,We hebben drie nederlagen in de laatste vier competitiewedstrijden geïncasseerd. Dat zorgt voor twijfels bij mijn spelers over onze kansen op prolongatie van de landstitel. Die kunnen we maar op één manier wegnemen: door weer te gaan winnen.''



Manchester City sloot de eerste competitiehelft in de Premier League af op de derde plaats, met zeven punten minder dan Liverpool en één punt minder dan Tottenham Hotspur. ,,We moeten accepteren dat er momenteel twee teams beter zijn. Maar ik ben niet vergeten wie we zijn en hoe goed we kunnen zijn. We moeten nu niet kijken naar Liverpool of Tottenham. We moeten voorlopig alleen naar onszelf kijken. Het is een kwestie van verbeteren, als individu en als team. We moeten gewoon de eerstvolgende wedstrijd winnen, met een succesvolle reeks als doel.''



City speelt zondag uit tegen Southampton. Op 3 januari wacht de kraker tegen koploper Liverpool.