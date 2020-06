Guardiola praatte als speler racisme van Barcelona-aanhang goed

Is Manchester City-coach Pep Guardiola hypocriet met zijn opvallende anti-racisme uitspraken? Als speler van Barcelona was hij in elk geval een stuk minder uitgesproken. Sterker, hij snoerde Real Madrid Roberto Carlos de mond toen de Braziliaan door de Barça-aanhang racistisch werd bejegend.

,,Blanke mensen moeten hun excuses aanbieden voor de manier waarop we zwarte mensen de afgelopen 400 jaar hebben behandeld‘’, sprak Guardiola deze week na de 3-0 zege van Manchester City op Arsenal. Niet veel later doken uitspraken op die in 1996 als speler van Barcelona deed.

In het seizoen 1996/97, het eerste jaar van Roberto Carlos bij Real Madrid, werd de Braziliaan in zijn eerste Clásico in Camp Nou de ergste beledigingen naar het hoofd geslingerd. ,,Elke keer als ik of Seedorf de bal raakte, maakte het publiek apengeluiden. Andere steden in Spanje hebben dit probleem niet. Alleen Barcelona lijkt problemen met racisme te hebben”, aldus de Braziliaanse verdediger toen. Zijn statement werd recent weer opgerakeld in een recente docu van Movistar +, net als de reactie van toenmalig Barcelona-speler Guardiola daarop.

“Die man praat veel. Te veel. Het hele jaar door heeft hij het er al over - terwijl hij nog maar pas in Spanje is. Hij kent zijn hobby niet, hij kent de gevoeligheden niet”, zei Guardiola destijds.

Ook als club deed Barcelona weinig om het racisme in te dijken. Expliciet racistische spandoeken mochten tijdens de volgende Clásico blijven hangen. De docu belicht nog meer incidenten in Carlos’ eerste seizoen in Spanje. Zo werd het Spaanse woord voor aap op zijn auto gekrast door diezelfde Barça-fans.

Ook later in zijn carrière werd Roberto Carlos nog zwaar geconfronteerd met racisme. Als speler van Anzhi kreeg hij in 2012 in Rusland nog een banaan naar zich toegeworpen door supporters van Zenit Sint-Petersburg.