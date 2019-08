Guardiola snapt nominaties FIFA niet: ‘Bernardo Silva had beste seizoen’

Ongrijpba­re Sancho bezorgt Dortmund Duitse Supercup tegen Bayern

3 augustus De eerste prijs van het Duitse voetbalseizoen is voor Borussia Dortmund. De ploeg van Lucien Favre was tijdens een enerverend duel om de Supercup in eigen huis sterker dan Bayern München (2-0). De Engelse sensatie Jadon Sancho (19) was met een assist en een treffer de uitblinker van de avond.