Guardiola verlengt contract bij Manchester City

Zijn eerste contract bij Manchester City liep in de zomer van 2019 af, maar beide partijen zijn duidelijk tevreden over de samenwerking. Guardiola moest in zijn eerste seizoen in Engeland de landstitel nog aan Chelsea laten, maar dit seizoen was Manchester City in de eigen competitie niet te stoppen. In de Champions League volgde in de kwartfinale echter wel een pijnlijke uitschakeling door Liverpool. In de FA Cup was Wigan Athletic te sterk, maar de League Cup werd wel veroverd door een 3-0 zege op Arsenal in de finale op Wembley.



Eerder werkte Guardiola al met succes bij FC Barcelona (veertien prijzen) en Bayern München (zeven prijzen). Als speler kwam de Cruijff-adept uit elf seizoenen uit voor FC Barcelona. Daarna speelde de middenvelder nog voor Brescia, AS Roma, Al-Ahli en Dorados.