Gullit roept Boris Johnson op zich te laten gelden in strijd tegen racisme

,,De Black Lives Matter-beweging groeit ook in Engeland enorm, maar die beweging kan pas echt effect sorteren als bekende mensen hun invloed aanwenden of zelf betrokken raken. Denk aan de tijd toen Martin Luther King door de Amerikaanse straten liep in een protestmars. Heeft het geholpen? Nee! Niets veranderde. Ook al was zijn statement krachtig, het hielp niets. Mahatma Gandhi... Hetzelfde. Zijn protest was vredig, maar wat heeft hij kunnen veranderen. Ook niets.”



,,Ik maak me ook al decennia druk om racisme, maar ik wil niet steeds die persoon zijn die iets roept. Ik wil dat Boris Johnson nu opstaat en er iets over zegt of roept. En met hem anderen met invloed in de witte gemeenschap. Het wordt tijd dat zij in Groot-Brittannië gaan opstaan. Ik ben heel benieuwd. Want als één ding duidelijk is: wij zijn er klaar mee. Er moet nu verandering komen.”



Ruud Gullit strijdt al sinds de jaren 80 tegen racisme. Als beste voetballer van de wereld schonk hij de trofee, de Gouden Bal, aan Nelson Mandela, die in Zuid-Afrika met succes tegen apartheid streed.