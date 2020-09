Gündogan legt lat hoog: ‘City moet minstens 100 punten halen’

‘Barça-fans stomver­baasd: Koeman heeft pareltje Riqui Puig niet nodig’

19 september Ophef in Catalonië. Daar speelt Barcelona vanavond om de vriendschappelijke Trofeo Joan Gamper, in het eigen Nou Camp, tegen Elche. In de wedstrijdselectie is echter geen plek voor Riqui Puig: er gaan inmiddels zelfs geruchten dat trainer Ronald Koeman van hem af wil.