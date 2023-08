Gustavo Hamer scoort bij debuut in Premier League, Royal Antwerp verspeelt punten na goal Vincent Janssen

Gustavo Hamer maakte vorige week vrijdag voor 17,3 miljoen euro de overstap van Coventry City naar Sheffield United. Hij werd een dag later gepresenteerd aan de fans van Sheffield United op Bramall Lane, waar hij zijn nieuwe club met 0-1 zag verliezen van Crystal Palace.



Vanavond stond Hamer, bij het begin van de tweede speelronde in de Premier League, direct aan de aftrap bij Sheffield United. Nottingham Forest kwam via een fraaie kopbal van spits Taiwo Awoniyi al in de derde minuut op voorsprong, maar drie minuten na rust maakte Hamer met een heerlijke bekeken boogbal in de verre hoek de gelijkmaker namens The Blades: 1-1.

Sheffield United slaagde er echter niet in om een punt mee te nemen uit Nottingham, want Forest sloeg in de 89ste minuut nog toe via de Nieuw-Zeelandse spits Chris Wood. Net als bij de vroege openingsgoal kwam de assist van de ervaren Ivoriaanse rechtsback Serge Aurier.

Volledig scherm Gustavo Hamer juicht na zijn goal bij zijn debuut in de Premier League. © REUTERS

De in het Braziliaanse Itajai geboren Hamer speelde twee jaar in de jeugd van ADO Den Haag, waarna hij van 2011 tot 2018 het shirt van Feyenoord droeg. Hij kwam uiteindelijk tot twee duels in de hoofdmacht. Na een goed seizoen (2017/2018) op huurbasis bij FC Dordrecht werd hij vijf jaar geleden voor 765.000 euro verkocht aan PEC Zwolle. De club uit Overijssel verkocht de kleine middenvelder twee jaar later voor 4,5 miljoen euro door aan Coventry City. Bij die club groeide Hamer met zijn tackles en schoten uit tot een steunpilaar op het middenveld. Het resulteerde bijna in een sensationele promotie naar de Premier League, maar in de finale won Luton Town de strafschoppenserie met 6-5 door de misser van Fankaty Dabo (voormalig back van Sparta en Vitesse) op Wembley.

Toch maakte Hamer nog de stap van het Championship naar de Premier League, want Sheffield United haalde hem vorige week voor 17,3 miljoen euro op uit Coventry. Bij The Sky Blues was Hamer goed voor 19 goals, 24 assists en 34 kaarten (drie rode) in 132 wedstrijden.

Vincent Janssen

Royal Antwerp FC heeft voor de tweede keer in vier competitieduels punten laten liggen in de Jupiler Pro League. De kampioen van vorig seizoen in de Belgische competitie speelde met 1-1 gelijk bij OH Leuven.

De ploeg van trainer Mark van Bommel won vorige maand al de Belgische Supercup en won in het eigen Bosuilstadion ook van Cercle Brugge (1-0) en KV Kortrijk (6-0). Vincent Janssen was vorige week goed voor een hattrick.

In uitduels loopt het echter nog niet bij RAFC. Twee weken geleden verloor de titelverdediger met 1-0 bij recordkampioen Anderlecht, waar Kasper Dolberg toen matchwinner was met een rake strafschop kort voor rust.

Vanavond kwam Royal Antwerp na 34 minuten nog op voorsprong door de vierde seizoenstreffer van Vincent Janssen, maar in de 82ste minuut maakte de 19-jarige rechtsback Richie Sagrado de 1-1 namens OH Leuven. De thuisploeg kwam in de 87ste minuut met tien man te staan na rood voor Hamza Mendyl, maar Antwerp slaagde er ook in de tien minuten extra tijd niet in om te scoren.

