'Guus Hiddink welkom als adviseur van Zuid-Korea'

,,Hiddink is een legende in het Zuid-Koreaanse voetbal. Ik zou geen seconde aarzelen zijn hulp te aanvaarden'', aldus Shin tijdens en persconferentie, waarin hij de selectie voor twee vriendschappelijke interlands bekendmaakte. Zuid-Korea plaatste zich onlangs voor het WK voetbal van 2018 in Rusland.

Shin stelde wel als voorwaarde dat de zeventigjarige Nederlander met zuivere motieven komt naar het land, waar hij ereburger is. ,,Hij moet het doen om het voetbal in Zuid-Korea verder te ontwikkelen en het nationale team beter te maken voor het WK, niet voor persoonlijk gewin'', aldus Shin, die in juli de ontslagen Duitser Uli Stielike opvolgde.



Hiddink liet zich onlangs ontvallen dat hij bereid was in een adviseursrol Zuid-Korea bij te staan. Hij geniet in het land grote populariteit sinds hij in 2002 als bondscoach Zuid-Korea naar de vierde plaats loodste op het WK.