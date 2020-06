Haaland ontevreden, ondanks twee goals: ‘Had er vijf kunnen maken’

Hattrick Sibley Derby County staat twaalfde, maar Cocu en Rooney mogen blijven dromen van Premier League

18:38 Derby County beleefde vandaag een goede herstart in het Championship, na ruim drie maanden zonder voetbal. De ploeg van coach Phillip Cocu won de uitwedstrijd in Londen bij Millwall met 2-3. Louie Sibley (18) was met een hattrick de gevierde man bij The Rams.