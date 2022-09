Haaland trefzeker, Orsic doet Chelsea pijn en Gulasci blundert tegen Shakhtar: vind hier alle goals uit de Champions League

Jimmy Floyd Hassel­baink stapt op bij Burton Albion: ‘Het is tijd voor iemand anders’

Jimmy Floyd Hasselbaink is opgestapt als trainer van Burton Albion. De 50-jarige coach nam dat besluit vanwege de slechte resultaten van Burton, dat met slechts 1 punt laatste staat in League One, het derde niveau in Engeland.

5 september