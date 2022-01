Hakim Ziyech zorgt in Engeland voor opschudding met optreden bij Chelsea

Het ging namelijk vooral om de ingetogen manier van juichen waarmee de ex-Ajacied zijn tweede treffer van het seizoen vierde. Ziyech verschalkte met een harde afstandspegel de doelman, maar balde de vuisten niet. Hij besloot zijn goal namelijk helemaal niet te vieren. Fans spraken op Twitter over onvrede bij de Marokkaan, maar dat klopt volgens zijn coach Thomas Tuchel niet. ,,Ik ben heel blij, het is juist een teken dat hij getergd is. Van mij mag hij nog twintig goals op deze manier vieren, daar heb ik geen probleem mee’’, vertelde de Duitser na afloop tegen BT Sports .

Ook met een veelbesproken moment tijdens de rust had Tuchel weinig problemen. Hevig discussiërend verlieten Ziyech en Romelu Lukaku het veld, duidelijk oneens over een situatie in de eerste helft. ,,Ach, dat is normaal. Dat hoort erbij. Het is juist goed als ze niet blij zijn met hoe we spelen’’, suste de coach het akkefietje. Het is niet duidelijk waar de spits en middenvelder over discussieerden.