Hakimi wil snel terug naar Real Madrid: ‘Droom zou uitkomen’

Rentree Robben dichterbij: ‘Hij is gezond, goed en gemoti­veerd’

17:16 De langverwachte rentree van Arjen Robben in zijn laatste fase als speler van Bayern München komt steeds dichterbij. De 35-jarige aanvaller, die eind november voor de laatste keer in actie kwam en sindsdien door blessureleed aan de kant bleef, keerde afgelopen zondag in het uitduel met FC Nürnberg (1-1) terug op de bank.