Haller leidt West Ham met eerste Premier League-goals langs Watford

Haller maakte onlangs voor 45 miljoen Britse pond de overstap van Eintracht Frankfurt naar West Ham United. De Fransman zag ploegmaat Mark Noble in de derde minuut al een strafschop benutten, maar zag ook even later Andre Gray de gelijkmaker maken. In de tweede helft zorgde Haller met twee treffers voor de 1-3 eindstand.



Voor West Ham is het de eerste overwinning van het seizoen. De openingswedstrijd werd in eigen huis met 0-5 verloren van Manchester City. De tweede wedstrijd tegen Brighton eindigde in 1-1.