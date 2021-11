Harde beoordelingen voor Memphis, Van de Beek en De Ligt na Europese avond: ‘Hij was een dissonant’

Media-overzichtHet was, op zijn zachtst gezegd, niet echt een fijne avond voor de Nederlandse voetballers in de Champions League. Waar Chelsea met Hakim Ziyech Juventus kapot speelde (4-0), kregen Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en vooral Memphis Depay kritiek én (zeer) lage beoordelingen in de Engelse, Italiaanse en Spaanse media.

Donkere wolken pakken zich alweer samen boven Barcelona. De rol in La Liga leek al gedecimeerd, maar na de 0-0 tegen Benfica is ook de kans op overwintering in de Champions League flinterdun. ‘Op de rand van een knock-out’, kopte AS.



Xavi en consorten krijgen er in de Spaanse media flink van langs, maar vooral Memphis Depay moet het ontgelden. ,,Hij lijkt op een aanvaller van een topclub, maar is het niet.”

Veel spelers van FC Barcelona kregen onvoldoendes na de remise in Camp Nou tegen Benfica, maar Memphis spande de kroon. ,,Hij was de dissonant.” Waar Frenkie de Jong nog enigszins de hand boven het hoofd werd gehouden met een 6, kreeg Memphis in Diario Sport met afstand het laagste cijfer: 4.

,,Xavi heeft het notitieboekje, hij bepaalt de opstelling, maar Xavi kan niet de doelpunten maken”, schrijft Marca. ,,Dat moet Memphis doen. Hij ziet eruit als een geweldige teamspeler, maar dat is hij niet. Memphis is geen kapstok waar je een heel elftal aan ophangt. Tegen Benfica faalde de Nederlander opnieuw: hij speelde een zeer teleurstellende wedstrijd. Misschien wordt het tijd om hem een vervelende boodschap te brengen. De erfenis van de goals van Suárez en Messi weegt duidelijk te zwaar voor Memphis. Met hen verdwenen de goals.”

Barcelona behoudt na de remise nog altijd wel een voorsprong van twee punten op de Portugezen, maar de Catalanen moeten nog naar het al geplaatste én ongeslagen Bayern München. Benfica heeft een duel met het uitgeschakelde Dinamo Kiev voor de boeg. Alleen een zege in München helpt Barcelona over twee weken vrijwel zeker verder in Europa.

Bekijk hieronder de samenvatting van FC Barcelona-Benfica

Ook AS is kritisch op Depay. ,,Het duurt nog wel even voordat hij een echte topwedstrijd voor Barcelona zal spelen.” Maar de krant had ook zalvende woorden. ,,Vorig seizoen maakten Messi en Griezmann 58 goals op een totaal van 122. Nu heeft Memphis nog geen goal gemaakt in Europa. Maar hij kan het natuurlijk niet alleen. Ook Dembélé, Luuk de Jong, Braithwaite of Agüero lieten of laten het afweten, de laatste overigens vooral vanwege fysieke problemen. Dit kun je dan ook meteen als het gelijk van Ronald Koeman bestempelen. Zijn klaagzang over het gebrek aan effectiviteit wordt nu onder de nieuwe Barça-coach bevestigd.”

Matthijs de Ligt

In Italië kreeg Juventus na de afslachting bij Chelsea (4-0) een lading kritiek over zich heen. ‘Schaamteloos’, kopt Tuttosport vandaag. Matthijs de Ligt ontsnapte niet aan de malaise bij de Oude Dame, zo schrijft Sportmediaset, die een 5 over heeft voor het spel van de Oranje-international. ,,Fysiek is er niets op hem aan te merken, hij is in één-op-één-duels bijna onverslaanbaar, maar in technisch opzicht heeft hij nog het een en ander te leren.” Ook Het Italiaanse Eurosport (5) en La Repubblica (5,5) waren niet scheutig met hun rapportcijfers voor De Ligt.

Bekijk hier de samenvatting van Chelsea - Juventus

Donny van de Beek

Met zijn eerste basisplaats dit seizoen bij Manchester United zou Donny van de Beek zich bij Villarreal moeten hebben gevoeld als een koe die in de lente zijn eerste stappen zet op het verse, malse gras. Niets was minder waar in Estadio de la Cerámica, waar United door twee late goals met 2-0 zou winnen. Van de Beek zat toen allang weer in de dug-out.



Van de Beek maakte een fletse indruk, zo zagen ook de Engelse media. Het hardst was The Sun. ,,Misschien had Ole Gunnar Solskjaer toch gelijk. In Spanje was namelijk weinig te zien dat het tegendeel bewees. Als dit de wedstrijd had moeten zijn waarop Van de Beek eindelijk zijn stempel had kunnen drukken, dan was het verre van een succes. Als we aardig blijven, dan noemen we hem maar een harde werker. Maar iemand die veertig miljoen euro heeft gekost en die volgens sommige supporters een van de beste middenvelders van Europa is, verwacht je meer. Veel meer zelfs.”

In de Manchester Evening News kreeg Van de Beek nog wel een voldoende (6), maar overtuigend vond de krant het optreden niet. ,,Van de Beek leidde in de eerste helft het drukzetten, maar zodra Manchester United zelf onder druk kwam, verdween ook Van de Beek langzaam uit het spel.” Daily Mail gaf Van de Beek een 5. ,,Hij werd door Solskjaer met enige regelmaat genegeerd, maar tegen Villarreal leek Van de Beek op een andere golflengte te zitten dan zijn ploeggenoten.”

Bekijk hier de samenvatting van Villarreal - Manchester United