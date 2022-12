Harry Kane mikpunt van spreekkoren door misser op WK: ‘Je hebt je land in de steek gelaten’

,,Harry Kane, you let your country down (Harry Kane, je hebt je land in de steek gelaten)”, zo klonk het sarrend vanaf de tribunes tijdens de uitwedstrijd die Tottenham op Boxing Day speelde tegen Brentford. De tachtigvoudig international liet zich er niet door van de wijs brengen en diende de thuisfans van repliek door in de tweede helft de aansluitingstreffer te maken. Na een 2-0 achterstand sleepte Tottenham toch nog een gelijkspel uit het vuur: 2-2.