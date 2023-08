Harry Kane moet Bayern als invaller behoeden voor afgang tegen Leipzig na hattrick Dani Olmo

Kane kan meteen aan de bak. RB Leipzig leidt in de Allianz Arena met 2-0 door trefers van de Spaanjaard Dani Olmo. Vooral de tweede (zie video hieronder) was om van te watertanden zo fraai, toen hij onder anderen Matthijs de Ligt in de luren legde. Kort na de invalbeurt maakt Olmo vanaf de stip ook de 0-3, nadat invaller Noussair Mazraoui hands had gemaakt.



Mazraoui was in de rust ingevallen. Xavi Simons, de oud-PSV’er die via Paris Saint-Germain deze zomer in Duitsland terechtkwam, staat bij RB Leipzig in de basis.