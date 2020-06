Hartverwarmend: Diego Costa draagt doelpunt op aan geopereerde Atlético-speelster

Op donderdag 21 mei meldde Torrecilla via Instagram zelf dat ze was geopereerd aan die tumor, en dat de ingreep succesvol was verlopen. ,,Het is fantastisch gegaan, de operatie was een succes en iedereen is blij met hoe het nu met mij gaat. De tumor was niet zo klein en hij zat er mogelijk al een tijdje. Ik heb me nooit, nooit kunnen voorstellen dat zoiets bij mij zou gebeuren, maar het is wel gebeurd. Er was vanaf dat moment voor mij maar één pad te bewandelen.”