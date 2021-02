Hateboer mogelijk onder het mes, Atalanta mist rechtsback in kraker tegen Real Madrid

,,We richten ons nu op de spelers die we wel kunnen opstellen", merkte coach Zinédine Zidane op. ,,Ook in deze wedstrijd gaan we voor de winst. Dat doen we bij Real altijd.” Real Madrid won de Champions League in 2018 voor de laatste keer. Daarna ging de 'Koninklijke' in de achtste finales onderuit tegen Ajax (2019) en Manchester City (2020).