Hazard schittert tegen Cyprus in honderdste interland voor België

Noord-Ier­land pakt leiding in poule van Oranje met zege op Wit-Rus­land

22:45 Noord-Ierland heeft ook de tweede wedstrijd in groep C van de EK-kwalificatie in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Michael O’Neill versloeg Wit-Rusland in Belfast met 2-1. Invaller Josh Magennis tikte in de 87ste minuut op aangeven van Paddy McNair de winnende treffer binnen.