Hazard vraagt Chelsea-fans om begrip voor droomtransfer

'Lastige beslissing'Eden Hazard is officieel speler van Real Madrid. De Koninklijke maakt honderd miljoen euro over naar Chelsea voor de 28-jarige Belg, die voor vijf jaar zal tekenen. De aanvaller wordt volgende week donderdag gepresenteerd.

Wat al wekenlang in de pijplijn zat, is gisteren eindelijk rond gekomen. Hazard moet het Real Madrid van Zinedine Zidane na een teleurstellend seizoen weer aan successen helpen. Chelsea maakt minstens 65 miljoen euro winst op de Belg. The Blues haalden Hazard in 2012 namelijk voor 35 miljoen euro op bij LOSC Lille. Sindsdien scoorde Hazard 110 keer in 352 wedstrijden voor Chelsea.

Hazard nam in een lange afscheidsbrief afscheid van de Londense club. ,,Chelsea en vooral de Chelsea-fans zullen altijd speciaal voor me zijn. Volgend seizoen zal ik eerst en vooral naar jullie resultaten zoeken. Ik hoop dat we tegen mekaar uitgeloot worden in de Champions League, zodat we mekaar opnieuw ontmoeten.”

,,Het is geen geheim dat zodra ik mijn eerste goal maakte als kleine jongen ik ervan droomde om ooit voor Real Madrid te kunnen spelen. Toch heb ik er alles aan gedaan om mij de voorbije zes maanden niet van de wijs te laten brengen door alle speculaties en artikelen in de media. Ik hoop ik dat jullie begrijpen dat ik aan een nieuw hoofdstuk moet beginnen, maar Chelsea verlaten is de lastigste beslissing uit mijn leven geweest’', aldus Hazard, die donderdag bij zijn nieuwe club in stadion Bernabéu wordt gepresenteerd.

Real Madrid heeft met de komst van Hazard al meer dan 250 miljoen euro uitgegeven voor volgend seizoen. Eerder werden Luka Jovic (60 miljoen, Eintracht Frankfurt), Éder Militão (50 miljoen, FC Porto) en Rodrygo (45 miljoen, Santos FC) aangetrokken.

Bonussen

De transfersom voor Hazard kan met bonussen oplopen tot 140 miljoen euro. Een hoge transfersom brengt straks grote verwachtingen met zich mee. Madrid loopt warm voor Hazard, het Estadio Santiago Bernabéu mogelijk één van de komende weken al vol voor zijn officiële presentatie. Een mediacircus zoals bij Cristiano Ronaldo exact tien jaar geleden, toen 80.000 enthousiastelingen diens voorstelling bijwoonden, net als honderden journalisten. Hazard komt niet met de allure van de Portugese ster, maar hij is wel iemand naar wie de Real-fans uitkijken - sommigen willen zelfs nu al vliegtickets boeken om zijn presentatie bij te wonen.

Bovendien heeft Hazard de voorbije twee jaar genoegzaam aangegeven hoe graag hij bij Real wilde spelen. Club uit zijn kinderdromen, met zijn jeugdidool Zinédine Zidane als coach. Hij presenteerde zich als een Madridista met Belgisch paspoort. Spelers die met hart en ziel voor de club spelen, zien ze graag in de Spaanse hoofdstad. Tenminste als ze blijven presteren. Daar ligt de uitdaging voor Hazard. Kan hij bij Real nog constanter presteren? Geeft hij het volk wat het van hem verwacht - spektakel en prijzen? Voor 100 miljoen (en meer) verwachten ze iets terug.