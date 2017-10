Heel Zuid-Amerika bidt, smeekt en rekent

Het Estadio Olímpico Atahualpa in Quito is de komende nacht het centrum van de voetbalwereld. Daar, in de op 2865 meter hoogte gelegen hoofdstad van Ecuador, moet Argentinië op de slotdag van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks deelname aan het WK zien veilig te stellen.



De vice-wereldkampioen van 2014 maakt vandaag met lood in de schoenen de gang van de laaggelegen havenstad Guayaquil, waar de ploeg de afgelopen twee dagen verbleef, naar de toppen van de Andes. Een zege op het uitgeschakelde Ecuador betekent rechtstreekse WK-plaatsing of een play-off tegen Nieuw-Zeeland. Maar winnen in de ijle lucht van Quito, die ademen zo moeilijk maakt, lukte Argentinië in de WK-historie pas één keer (2001). Daarbij geven de drie gelijkspelen op een rij en het gebrek aan goals (16 in 17 duels) weinig hoop. En ondanks het rijtje topspitsen - Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Mauro Icardi, Paulo Dybala, om er een paar te noemen - is het al elf maanden geleden dat een ander dan Lionel Messi in een WK-kwalificatieduel een goal maakte.