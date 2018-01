Heerlijke start van 2018 in Brighton

Het eerste duel in het nieuwe jaar in de Engelse Premier League is onbeslist geëindigd. De eindstand van de ontmoeting tussen de middenmoters Brighton & Hove Albion en Bournemouth was 2-2. Brighton, met Davy Pröpper de gehele wedstrijd in het veld, had de meeste kansen, maar kreeg Bournemouth niet klein.