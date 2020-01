Hekkensluiter Düsseldorf ontslaat trainer Funkel

Video Aston Villa stunt en bereikt finale Carabao Cup dankzij supersub Trezeguet

28 januari Anwar El Ghazi gaat met Aston Villa de finale spelen van de Carabao Cup. Villa klopte vanavond Leicester City in extremis dankzij een treffer in blessuretijd van invaller Mahmoud Trezeguet (2-1). In de eindstrijd op 1 maart op Wembley wacht Manchester United óf Manchester City.