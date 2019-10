Hekkensluiter Leganés en Pellegrino uit elkaar

Leganés pakte uit de eerste negen competitieduels slechts twee punten. De nederlaag afgelopen zaterdag in de derby bij Getafe (2-0) was de derde verliespartij op rij. Daarna werden de geruchten steeds sterker dat de Argentijnse trainer niet meer zou terugkeren op de bank bij Leganés.

In zijn eerste jaar leidde Pellegrino de Spaanse club vorig seizoen naar de verdienstelijke dertiende plek in de eindstand. Dit seizoen valt Leganés vooralsnog zwaar tegen. De ploeg kwam in negen duels pas vier keer tot scoren.