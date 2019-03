Heldenrol Mick van Buren bij stuntend Slavia Praag

Na de reguliere speeltijd was het 2-2. De eerste ontmoeting in Spanje kende vorige week dezelfde eindstand. In de verlenging speelden twee Nederlanders een belangrijke rol. International Quincy Promes van Sevilla gaf in de 98ste minuut een perfecte voorzet op Franco Vázquez. De Argentijn kopte raak (2-3). Daarmee leek het duel gespeeld.



Slavia kwam dankzij invaller Mick van Buren aan het einde van de eerste helft van de verlenging langszij. De 26-jarige aanvaller uit Ridderkerk, die in eigen land voor Excelsior uitkwam, schoot in de verre hoek raak: 3-3. Slavia moest nog een keer scoren om uitschakeling te voorkomen, maar daar leken ze niet in te slagen.



In de 119ste en voorlaatste minuut gebeurde het alsnog. Ibrahim-Benjamin Traoré kreeg de treffer achter zijn naam.