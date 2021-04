‘Henderson organiseert spoedoverleg met Premier League-captains’

Botman laat met koploper Lille punten liggen in Franse titelrace

16 april Lille OSC blijft voorlopig koploper in de Ligue 1, maar de club uit het noorden van Frankrijk heeft vanavond wel twee punten laten liggen in de jacht op de vierde landstitel in de clubhistorie. De Braziliaanse aanvaller Luiz Araújo maakte kort voor tijd nog gelijk tegen Montpellier: 1-1.