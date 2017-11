Herboren Valencia klaar voor kraker tegen FC Barcelona

Hedwiges Maduro was destijds speler van Los Murciélagos (De Vleermuizen). Maduro speelde van januari 2008 tot juni 2012 voor Valencia. In 113 wedstrijden voor Los Che scoorde hij drie keer, waaronder een tegen FC Barcelona op 25 april 2009. Zondagmiddag speelt hij met zijn huidige Cypriotische club Omonia Nicosia de uitwedstrijd bij Doxa Katokopia, maar na afloop zal hij zo snel mogelijk op zoek gaan naar een tv om zijn oude club te zien spelen.



,,De club en stad Valencia hebben een grote plek in mijn hart. Ik heb daar nog mijn huis en veel vrienden. Het doet me erg goed dat de club nu weer terug is in de top van het Spaanse voetbal," zegt de 32-jarige middenvelder vanaf Cyprus.



,,De belangrijkste reden dat de club het weer goed doet is dat er rust in de tent is. Ze hebben met Marcelino eindelijk weer een goede trainer aangesteld en ook in het bestuur is er nu meer structuur en voetbalverstand. Dat straalt uiteindelijk af op de spelers, die in alle rust kunnen werken. De afgelopen vijf jaar heeft Valencia twaalf verschillende trainers gehad, dat kan natuurlijk nooit goed zijn," zegt Maduro, die bij Valencia nog samenspeelde met de huidige captain Dani Parejo.



,,Hij is een onmisbare schakel op het middenveld. Daar staat hij naast de Fransman Geoffrey Kondogbia. Ik heb met hem samengespeeld bij Sevilla en daarna is hij mislukt bij Internazionale, maar ik heb de mensen bij Valencia toch geadviseerd om hem te huren. Ik ben dan ook blij dat hij het zo goed doet."