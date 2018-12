Herlings opent seizoen toch in Argentinië

De kalender van 2019 was al geruime tijd bekend, maar de plaats van handeling voor de seizoensopener in de MX2 en MXGP was nog steeds niet ingevuld. Er was sprake van een nieuwe grand prix ergens in het Midden-Oosten, maar nu blijkt dat Argentinië evenals dit jaar de ouverture definitief krijgt.



In Neuquen begon de heerschappij van Jeffrey Herlings, die zich dit jaar als eerste Nederlander kroonde tot wereldkampioen in de koningsklasse. Hij won in maart van dit jaar meteen de eerste grand prix.

De motorcrossers doen twee keer Nederland aan in 2019. Op 31 maart is de Grote Prijs van Nederland in Valkenswaard, het TT Circuit in Assen organiseert op 29 september de Motorcross der Naties.