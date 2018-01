Herstelde Robben trefzeker voor Bayern in oefenduel

De Nederlandse aanvaller, die half november geblesseerd raakte en tot aan de winterstop niet meer in actie kwam, nam in Doha het derde doelpunt voor zijn rekening. Robben nam de bal uit een hoekschop van Arturo Vidal vanaf de rand van het strafschopgebied in één keer op zijn schoen en passeerde de doelman van Al-Ahli.



Bayern München bereidde zich deze week in Qatar voor op de tweede helft van het seizoen. Winteraankoop Sandro Wagner, overgekomen van Hoffenheim, nam met een kopbal de openingstreffer voor zijn rekening. De andere doelpunten kwamen van Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Niklas Dorsch en Niklas Süle. Trainer Jupp Heynckes hield de niet geheel fitte Robert Lewandowski, Mats Hummels en Joshua Kimmich aan de kant. De herstelde Robben speelde alleen de tweede helft.



De Duitse topclub gaat fier aan kop in de Bundesliga. Bayern München hervat het seizoen volgende week vrijdag met een uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen.