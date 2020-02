Hertha BSC klaar met Klinsmann: ‘Onaanvaardbaar, als tiener kan je dat zo doen’

Windhorst, die afgelopen maand zo’n 80 miljoen euro uittrok om Klinsmann van nieuwe spelers te voorzien, is zeer teleurgesteld in de oud-bondscoach van Duitsland en de Verenigde Staten. ,,De manier waarop hij is vertrokken, valt niet te accepteren. Het lijkt erop dat hij kortsluiting had, dat ziet hij zelf inmiddels ook in. Maar dat is onaanvaardbaar in het bedrijfsleven. Als tiener kan je dat zo doen, maar niet als je zulke serieuze afspraken hebt gemaakt. We waren op de goede weg, jammer dat het zo afgelopen is.”