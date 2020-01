Hervatting Bundesliga: houden Leipzig en Gladbach de race vol?

Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz vinden we terug op plaats 6 met 28 punten. Bosz stapte halverwege vorig seizoen in en eindigde sterk door zich te plaatsen voor de Champions League. Het team is dit seizoen nog te wisselvallig. Vooral de maand oktober was een tegenvallende voor de ploeg van Bosz omdat daar alleen in de DFB-pokal gewonnen werd. Het wonderkind Kai Havertz is dit seizoen nog niet op dreef. Vorig voetbaljaar werd hij topscorer van het team met 17 goals, dit seizoen staat de teller pas op 2. Kevin Volland is met vijf goals en zes assists in de eerste seizoenshelft de belangrijkste speler van Die Werkself. De Argentijn Exequiel Palacios is de enige nieuweling. Leverkusen speelt zondag haar eerste wedstrijd in de tweede seizoenshelft tegen de hekkensluiter Paderborn.