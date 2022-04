Het getal van 6500 WK-doden is niet alleen schokkend, maar ook dubieus

Vrouwen Barcelona vernederen Real voor ruim 90.000 toeschou­wers

Bij El Clásico in Camp Nou kwamen liefst 91.553 toeschouwers kijken. Nooit eerder was er zoveel publiek bij de wedstrijd in het vrouwenvoetbal. En het publiek werd vermaakt: Barcelona vocht zich terug van een achterstand en won met liefst 5-2.

31 maart