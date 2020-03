‘Het hele Europese voetbal zit in hetzelfde bootje dat watermaakt’

,,Niemand weet wanneer er weer gespeeld wordt", zegt Swart. ,,Maar in het begin van een crisis is er vaak grote samenhorigheid. UEFA, Europese en nationale competities zitten allemaal in een boot die watermaakt. We moeten samen hozen maar ook koers houden, ondanks verschillen van mening. We zitten met de nationale competities op de begane grond en met de Champions League op verdieping 1 en het EK op de tweede etage. We moeten via de begane grond naar boven. Dus laten we nu eerst de nationale competities afmaken, desnoods in de zomer. Voetballers kunnen misschien nu al een beetje de rust pakken die ze normaal gesproken tussen het einde en het begin van het nieuwe seizoen krijgen. En als het EK dan niet door kan gaan, dan moeten we samen gaan kijken wanneer het wel kan worden gehouden."