Het is voor Harry Kane al een jaar lang 'Hurricane-season'

Met Romelu Lukaku (24), Kylian Mbappé (18), Antoine Griezmann (26), Paulo Dybala (23) en Neymar (25) behoort Kane tot het selecte groepje topspitsen van de toekomst. Ga maar na: Cristiano Ronaldo is al 32, Luis Suárez, Lionel Messi en Edinson Cavani de dertig gepasseerd en Karim Benzema, Sergio Agüero, Robert Lewandowski (allen 29 jaar) en Pierre-Emerick Aubameyang (28) hard op weg daar naartoe. Maar vergeet de Neymars, Mbappés en Griezmanns van deze wereld. Het is in 2017 Kane, Kane en nog eens Kane. Op hem staat dit jaar geen maat. Hij maakte al 36 treffers. Ter vergelijking: dat zijn er meer dan acht Premier League-clubs dit jaar: West Ham United (35 goals), Southampton (33), Swansea City (33), Burnley (32), Watford (31), Stoke City (28), West Bromwich Albion (27) en Crystal Palace (26) buigen diep voor Kane. Geen speler in Europa komt maar in de buurt van de statistieken van Kane, die vorige week in de Champions League tegen APOEL Nicosio alweer zijn zesde hattrick van 2017 liet aantekenen. Met een gemiddelde 1.13 doelpunten per duel blijft hij iedereen voor. Alleen Messi en Lewandowski komen net boven het gemiddelde van een doelpunt per wedstrijd, zo berekende The Telegraph .

Tegen Huddersfield maakte hij alweer zijn 84ste doelpunt in de Premier League. Kane had daar 123 duels voor nodig. Als speler van Manchester United kostte het Cristiano Ronaldo 196 duels om dat aantal te halen.



Vraag is waar zijn doelpuntenregen toe leidt. Naar nog meer topscorerstitels ongetwijfeld, zoals in 2016 en 2017, of een Gouden Schoen. Maar waar? Hurricane heeft een contract tot de zomer van 2022 bij Spurs. Alle focus ligt nu op de titelrace in de Premier League om het seizoen met Engeland af te sluiten in Rusland. Maar dan? Een sprong naar de absolute top? Niet als het aan de fans van Spurs ligt, zo zingen ze elke week. 'He's one of our own, He's one of our own, Harry Kane, He's one of our own...' Tot ze in Parijs, Madrid of München flink met de buidel beginnen te zwaaien.