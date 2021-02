Het Surinaamse elftal is weer een eredivisiespeler rijker

Samenvatting Brighton ondanks goal Veltman in blessure­tijd onderuit

7:19 Joël Veltman heeft Brighton & Hove Albion met zijn doelpunt niet aan een punt geholpen tegen Crystal Palace. De oud-Ajacied maakte in het duel in de Premier League in de 55ste minuut de 1-1. Ver in blessuretijd maakte de Belg Christian Benteke alsnog de winnende treffer voor de bezoekers. Jean-Philippe Mateta had de Londenaren in de eerste helft op voorsprong gezet.