Het ‘XXL-salaris’ van Mbappé waar Messi en Ronaldo van droomden

Door Frank Renout



Kylian Mbappé ontvangt van Paris Saint-Germain in vijf jaar tijd bijna 100 miljoen euro bruto. Dat is netto zo’n 45 miljoen die op zijn bankrekening wordt gestort. Zijn gemiddelde maandsalaris ligt op ruim 1,6 miljoen bruto. Daar komen nog premies bovenop. Bij de onderhandelingen over zijn contract werd de Franse international niet vergezeld door een advocaat of agent. Het was zijn vader Wilfrid die een van de duurste transfers aller tijden regelde.



Dat blijkt uit de biografie van de voetballer, Mbappé, Le phénomène, die vandaag verschijnt in Frankrijk. Sportjournalist Arnaud Hermant schetst daarin het leven van de aanvaller, maar hij kreeg ook inzage in het contract met PSG.