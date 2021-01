Hevige kritiek van Schotse regering: Celtic gewoon op trainingskamp naar Dubai

,,Ik vind dat niet zo'n goed idee", zegt vicepremier John Swinney. ,,Ik denk ook niet dat dit het juiste voorbeeld is. We vragen de bevolking om ernstige restricties in de manier waarop ze leven. Dan moeten we allemaal leiderschap tonen."

Celtic verloor zaterdag de 'Old Firm' tegen stadgenoot Rangers met 1-0. Een dag later vloog de selectie van Lennon, met daarin onder anderen de Nederlandse jeugdinternational Jeremie Frimpong, naar Dubai. Celtic ging de voorgaande vier jaar ook steeds naar de Verenigde Arabische Emiraten voor een kort trainingskamp.

Volgens Celtic lag de trip al maanden vast. ,,We hebben alle risico's goed onderzocht", zegt een woordvoerder van de Schotse kampioen. ,,Als we geen toestemming hadden gekregen van de Schotse overheid, dan waren we niet gegaan."