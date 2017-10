Higuaín snoert critici de mond, Strootman wint met Roma

Halverwege de eerste helft opende Higuaín de score voor Juventus, dat de laatste drie competitieduels op rij won. Het tweede doelpunt viel in de 63e minuut. Higuaín staat nu op zes doelpunten in de Serie A dit seizoen en op 100 goals totaal op het hoogste niveau in Italië. Voor dat aantal had hij 153 wedstrijden, voor zijn vorige club Napoli en Juventus, nodig.



Juventus kwam door de winst in punten op gelijk hoogte met Napoli. De koploper speelt zondag een thuiswedstrijd tegen Sassuolo. Internazionale, dat ook minder verliespunten heeft dan Juventus, gaat maandag op bezoek bij Hellas Verona.



AC Milan was aardig aan het seizoen begonnen, maar is inmiddels ver weggezakt. Na elf speelronden heeft Juventus al twaalf punten meer.