Historische goal Moukoko (16) ondanks nederlaag Borussia Dortmund

Dortmund dat het nog altijd zonder de geblesseerde spits Erling Haaland moet doen, kwam in de tweede helft op achterstand bij de Berlijners. Taiwo Awoniyi tikte van dichtbij binnen nadat een corner was verlengd door Grischa Prömel.



Drie minuten later stond het weer gelijk. Moukoko werd vooruitgestuurd door een pass van Raphaël Guerreiro en schoot de bal achter doelman Andreas Luthe. Moukoko is met 16 jaar en 28 dagen nu de jongste doelpuntenmaker in de Bundesliga.



Dortmund probeerde door te drukken, maar Union was de ploeg die scoorde, opnieuw uit een corner. Marvin Friedrich stond goed vrij en kopte de bal via de binnenkant paal rechts raak. Voor BVB, waar afgelopen zondag coach Lucien Favre werd ontslagen na de 5-1-nederlaag tegen VfB Stuttgart, is het alweer de vijfde nederlaag dit seizoen.