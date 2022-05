Hoe Blackpool-speler Jake Daniels (17) maanden toewerkte aan het moment om uit de kast te komen

Ploeg Van Bronck­horst kan rivaal niet meer inhalen: Celtic voor de 52ste keer kampioen van Schotland

Celtic is vandaag voor de 52ste keer kampioen van Schotland geworden. De formatie van trainer Ange Postecoglou had voldoende aan een gelijkspel (1-1) bij Dundee United. Het was voor Celtic de tiende titel in elf jaar.

