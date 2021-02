Hoe een hack het leven van een profvoetbalster heeft verwoest: ‘Ik begrijp zelfmoord nu beter’

De lente van 2019. Leigh Nicol is een energierijke jongedame. Een talentvolle voetbalster ook, spelend voor tweedeklasser Charlton Athletic. Het Gaat haar allemaal voor de wind. Tot ze een bericht op Instagram krijgt van een man die aangeeft dat er expliciete beelden van haar op het internet te vinden zijn. Een bom die inslaat. Haar iCloud was gehackt. Privéfoto’s van haar als 18-jarige waren online gepubliceerd.

,,Het feit dat ik voetbalde, zorgde ervoor dat de beelden zo veel verspreid zijn”, zegt Nicol. ,,Ik kon er niet aan ontsnappen. Iedereen in de voetbalwereld weet ervan. Ik heb neefjes en nichtjes die trots op mij zijn omdat ik voetbal. Ze willen me googelen, maar dat kan niet zonder dat er aanstootgevende zaken verschijnen.”

Quote Ik heb angstaan­val­len. Nog steeds krijg ik reacties. Het is het nieuwe normaal voor mij, en dat doet pijn. Leigh Nicol, Profvoetbalster

,,Ik werd gezien als een vrolijk persoon, iemand zonder problemen. Zelfs als je me nu ontmoet, zou je zeggen dat ik een ‘happy soul’ ben. Maar het heeft me gebroken.”

Nicol sukkelt in een depressie. Ze wordt ziek, kampt met ondergewicht en stopt een jaar met voetballen. Zelfmoordgedachten razen door haar hoofd. Ze krijgt ongepaste berichten op sociale media. In het uitgaansleven wordt ze er telkens op aangesproken. Het is een nachtmerrie.

Volledig scherm Leigh Nicol. © Instagram Leigh Nicol

Twee jaar na het verschijnen van de privébeelden leeft ze nog steeds met de gevolgen. ,,Ik heb angstaanvallen. Nog steeds krijg ik reacties. Het is het nieuwe normaal voor mij, en dat doet pijn. Hartverscheurend is het. Ik word herkend vanwege één ding...”

Toch herpakt Nicol zich. ,,Dankzij een andere mindset en de juiste mensen rondom mij ben ik door die moeilijke periode geraakt. Zonder hen zou het anders afgelopen zijn”, zegt Nicol, die ook therapie volgt.

Geen toekomst meer bij Charlton

In de zomer van 2020 keert ze terug naar het voetbal. Bij Charlton had ze geen toekomst meer. Twee teams doen haar een voorstel, maar ze trekken zich terug zodra ze hoorden wat er is gebeurd. ,,Mijn naam en verleden gelinkt aan hun club... Daar maakten ze zich zorgen om. Vanuit een business-perspectief kan ik dat begrijpen, maar ik ben geen ‘afval’. Ik ben een mens.”

Uiteindelijk biedt Crystal Palace - Premier League-club in het mannenvoetbal, tweedeklasser in het vrouwenvoetbal - een oplossing. ,,Daar ben ik dankbaar voor. Palace heeft me gesteund. Wat er in het verleden is gebeurd, maakt hen niet uit. Voetbal was de sleutel in mijn herstel.”

Nicol, die werkt aan haar terugkeer na een zware enkelblessure, is mentaal stilaan ‘back on track’. Het gaat met ups en downs. Maar gezien de gebeurtenissen van de voorbije twee jaar voelt ze zich goed. ,,Ik moest mijn verhaal kwijt en hoop zo mensen ervan bewust te maken hoeveel impact zoiets heeft. Hierover praten, heeft me goed gedaan.”