Hoe lopen de Europese topcompetities af?

Net als in Italië lijkt ook in Frankrijk de strijd om de titel niet bepaald spannend meer te worden. Paris Saint-Germain heeft al een voorsprong van dertien punten op LOSC Lille, de nummer twee van de Ligue 1. En dat terwijl Lille ook nog twee wedstrijden meer speelde dan PSG. Het grootste vraagstuk van de Franse competitie is dan ook niet wie er dit seizoen kampioen wordt, maar vooral of AS Monaco degradeert.



Thierry Henry nam in oktober het stokje over van Leonardo Jardim als coach in Monaco, maar ook de all-time topscorer van het Franse voetbalelftal weet de boel nog niet aan de praat te krijgen. AS Monaco staat momenteel negentiende met slechts dertien punten. Alleen Guingamp doet het nóg slechter dit seizoen met elf punten. De achterstand op de veilige plaatsen bedraagt vier punten. Er is uiteraard nog niets verloren voor de Monegasken, maar dan moet de formatie van Henry na de winterstop wel vol aan de bak. De naam van onder anderen Cesc Fabregas zingt rond bij AS Monaco om de kampioen van twee seizoenen geleden te behoeden voor degradatie.