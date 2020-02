Hoe Manchester City een voetbaloorlog dreigt te ontketenen

De UEFA heeft Manchester City voor twee jaar uitgesloten voor Europees voetbal. Wat heeft het eigenlijk verkeerd gedaan?

Simpel gesteld heeft het zich onttrokken aan de regels van Financial Fair Play van de Europese voetbalbond. Die regels stellen dat een club ongeveer break even moet draaien als het om inkomsten en uitgaven gaat. City manipuleerde die cijfers, simpelweg door de sponsorinkomsten van vliegtuigmaatschappij Etihad tussen 2011 en 2016 met vele miljoenen op te hogen in de boeken. In werkelijkheid kwam dat geld van de clubeigenaren, de puissant rijke familie van Mansour bin Zayed Al Nahyan, zo stelt de UEFA na jarenlang onderzoek.



Gaat de Engelse club akkoord met die straf?

Onder geen enkel beding. Integendeel zelfs. Het gaat een leger van de zwaarst denkbare advocaten en juristen formeren. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan bij het internationale sporttribunaal CAS. Niemand moet er raar van staan te kijken als eigenaar Mansour bin Zayed Al Nahyan en zijn familie nog wat verder gaan dan dat hoger beroep alleen. Dit zijn niet alleen onbegrensd rijke miljardairs, dit zijn mensen die al decennialang de totaalmacht hebben in de Verenigde Arabische Emiraten en Abu Dhabi.