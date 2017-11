Hoe 'Oranje-proof' is Sneijder nog?

Door Maarten Wijffels

Bondscoach Dick Advocaat maakt morgenmiddag om 12 uur in Zeist zijn selectie bekend voor de laatste twee interlands van het rampjaar 2017. Die zijn vriendschappelijk tegen Schotland en Roemenië op 9 en 14 november.

Vorige maand leek het alsof de bondscoach afscheid had genomen van Sneijder. Althans, Advocaat had de 132-voudig international niet nodig toen Oranje voor zijn laatste kansen vocht om nog naar het WK te gaan. De ultieme pouleduels met Wit-Rusland en Zweden volgde Sneijder thuis voor de buis, omdat de bondscoach voor andere (lees: fittere) spelers koos na het zwakke optreden van Sneijder in september tegen Frankrijk. Het krenkte Sneijder hoe dat ging. En ook captain Arjen Robben toonde zich publiekelijk verbaasd. 'Ik had Wesley er graag bij gehad, zeker nu, in wat voor rol ook', zei Robben ondermeer in AD Sportwereld.

Na die interlands bleef het stil. Tot Sneijder vorige week toch weer opdook in voorselectie van 32 man voor de komende twee interlands. Dat oogde verrassend, ook omdat Robben na de uitschakeling voor het WK zijn interlandcarrière beëindigde. Daarmee kwam er gevoelsmatig een einde kwam aan een heel tijdperk bij Oranje.

Afweging

Maar Sneijder kiest er (vooralsnog) niet voor het pad van zijn vriend en generatiegenoot te volgen. Hij lijkt nog door te willen met Oranje, in elk geval in de komende duels. Dus maakt Advocaat deze week de afweging of hij zijn reserve-captain tóch weer selecteert. Voor er morgen een definitief ja of nee uit rolt, kan Sneijder vanavond nog een keer beoordelen worden in de uitwedstrijd bij het Lazio Roma van Stefan de Vrij.

De laatste duels speelt Sneijder weer veelvuldig mee bij de Franse ploeg. Lazio - Nice is een treffen tussen de nummers 1 en 2 in de poule waarin ook Vitesse speelt. Bij een goed resultaat tanken Nice en Sneijder ook weer wat vertrouwen voor de competitie. Daarin staat Nice pas 17de van de 20 teams in de Ligue 1.